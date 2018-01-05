Этап КМ по натурбану в Москве отменён из-за отсутствия снега

Этап Кубка мира по натурбану, который должен был пройти в Москве с 12 по 14 января, был отменён из-за отсутствия снега.

Как сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, этап КМ по натурбану в Москве не может быть проведён из-за неудовлетворительных погодных условий. По её словам, 9 января должна была начаться подготовка к турниру, однако тренироваться не на чем ввиду отсутствия снега.

«И взять его неоткуда из-за аномально тёплой погоды, которая стояла в Московском регионе на протяжении нескольких недель», — заявила Гарт.

Она отметила, что изготовление снега с помощью пушек также оказалось невозможным из-за температуры воздуха.

При этом глава ФССР добавила, что московский этап будет присутствовать в календаре Кубка мира по натурбану в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по лыжному двоеборью в эстонском Отепя отменён из-за отсутствия снега.