Этап КМ по лыжному двоеборью в Эстонии отменён из-за погоды
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в эстонском Отепя отменён из-за отсутствия снега.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Причиной отмены этапа КМ в Отепя стали неблагоприятные погодные условия и отсутствие снега.
Этап, который должен был пройти с 6 по 7 января 2018 года, будет перенесён на более поздний срок.
Ранее FIS объявила о переносе места проведения женских соревнований в гигантском слаломе и слаломе этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Словении.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard