Этап КМ по лыжному двоеборью в Эстонии отменён из-за погоды

Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в эстонском Отепя отменён из-за отсутствия снега.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Причиной отмены этапа КМ в Отепя стали неблагоприятные погодные условия и отсутствие снега.

Этап, который должен был пройти с 6 по 7 января 2018 года, будет перенесён на более поздний срок.

Ранее FIS объявила о переносе места проведения женских соревнований в гигантском слаломе и слаломе этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Словении.