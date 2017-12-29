Этап КМ по горнолыжному спорту в Словении перенесён из-за погодных условий

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе места проведения женских соревнований в гигантском слаломе и слаломе этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Словении из Марибора в Краньска-Гора.