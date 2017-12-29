Этап КМ по горнолыжному спорту в Словении перенесён из-за погодных условий

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе места проведения женских соревнований в гигантском слаломе и слаломе этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Словении из Марибора в Краньска-Гора.

Причиной переноса послужила аномально тёплая погода в Мариборе, следствием которой стало малое количество снега, сообщает пресс-служба FIS.

Соревнования пройдут 6 и 7 января.

Ранее сообщалось, что этап КМ по прыжкам с трамплина среди женщин в Румынии отменён из-за погоды.

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