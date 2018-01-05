«Сибирь» одержала пятую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ

Владивостокский «Адмирал» на своём льду уступил в овертайме новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. У «Адмирала» отличились Владимир Бутузов (10-я минута) и Егор Яковлев (24-я минута). Оба хоккеиста также отдали по результативной передаче. В составе «Сибири» шайбы забросили Иван Верещагин (52-я минута) и Александер Бергстрём (60-я минута). В овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Рок Тичар. «Сибирь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (70 очков), «Адмирал» расположился на 12-м месте (48 баллов). Ранее сообщалось, что московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.