«Сибирь» одержала пятую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.
У «Адмирала» отличились Владимир Бутузов (10-я минута) и Егор Яковлев (24-я минута). Оба хоккеиста также отдали по результативной передаче.
В составе «Сибири» шайбы забросили Иван Верещагин (52-я минута) и Александер Бергстрём (60-я минута).
В овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Рок Тичар.
«Сибирь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (70 очков), «Адмирал» расположился на 12-м месте (48 баллов).
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.