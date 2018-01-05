«Сибирь» одержала пятую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ

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Владивостокский «Адмирал» на своём льду уступил в овертайме новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

У «Адмирала» отличились Владимир Бутузов (10-я минута) и Егор Яковлев (24-я минута). Оба хоккеиста также отдали по результативной передаче.

В составе «Сибири» шайбы забросили Иван Верещагин (52-я минута) и Александер Бергстрём (60-я минута).

В овертайме победную шайбу забросил игрок «Сибири» Рок Тичар.

«Сибирь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (70 очков), «Адмирал» расположился на 12-м месте (48 баллов).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ.

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