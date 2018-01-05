Баскетболист «Клипперс» Теодосич снова получил травму стопы

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич получил травму стопы в матче регулярного чемпионата против «Оклахома-Сити Тандер».

Об этом сообщает ESPN.

Сербский баскетболист вынужден был досрочно прекратить своё участие в матче против «Оклахома-Сити» из-за травмы левой стопы. В настоящее время серьёзность повреждения и сроки восстановления неизвестны.

Теодосич во второй раз за сезон травмирует левую стопу. Из-за аналогичной травмы серб пропустил 22 матча сезона.

Ранее сообщалось, что НБА назвала имена двух лучших игроков ассоциации в декабре.