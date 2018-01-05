СМИ: «Челси» намерен предложить £15 млн за футболиста «Эвертона»

Лондонский «Челси» намерен приобрести полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, лондонцы уверены, что им удастся осуществить переход Баркли зимой. В качестве компенсации «Челси» планирует предложить £15 млн.

В настоящее время Баркли восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Действующий контракт полузащитника с «Эвертоном» истекает летом 2018 года.

24-летний Баркли является воспитанником «Эвертона» и выступает за основную команду с 2011 года. На его счету 179 матчей и 27 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что итальянский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Хуану Мате.