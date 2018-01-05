Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов попробовал себя в роли голкипера на тренировке
Which Caps forward do you think is wearing the goalie gear?— Washington Capitals (@Capitals) 4 января 2018 г.
A. @TJOshie77
B. @Kuzya92
C. @tom_wilso
D. @ovi8pic.twitter.com/s90mhAjLAD
Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.
Кузнецов примерил на себя хоккейную экипировку и встал в ворота на тренировочном занятии, отразив несколько бросков своих одноклубников.
.@kuzya92 gave goaltending a go today after practice. #ALLCAPSpic.twitter.com/DuwykVEI6O— Washington Capitals (@Capitals) 4 января 2018 г.
Позднее россиянин признался, что в детстве часто играл в воротах, отметив, что 20 минут, которые он провёл в роли голкипера, принесли ему массу положительных эмоций.
Также Кузнецов признался, что выиграл спор у защитника клуба Дмитрия Орлова, который дважды не смог забить ему.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал победу в голосовании болельщиков и заслужил право стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ.