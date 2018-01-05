Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов попробовал себя в роли голкипера на тренировке

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов встал в ворота во время тренировки команды.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

Кузнецов примерил на себя хоккейную экипировку и встал в ворота на тренировочном занятии, отразив несколько бросков своих одноклубников.

Позднее россиянин признался, что в детстве часто играл в воротах, отметив, что 20 минут, которые он провёл в роли голкипера, принесли ему массу положительных эмоций.

Также Кузнецов признался, что выиграл спор у защитника клуба Дмитрия Орлова, который дважды не смог забить ему.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал победу в голосовании болельщиков и заслужил право стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ.