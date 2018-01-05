Футболист «Краснодара» Подберёзкин перешёл в «Рубин» на правах аренды

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Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин проведёт остаток сезона в казанском «Рубине» на правах аренды.

Как сообщается на официальной странице казанского клуба в социальной сети Twitter, игроки «Рубина» проходят обследование в преддверии первого тренировочного лагеря, который команда проведёт в ОАЭ.

Наравне с игроками клуба, осмотр проходит Подберёзкин, который будет выступать в «Рубине» на правах аренды до конца сезона.

После 20-ти туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Российской футбольной премьер-лиги с 23 очками.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу нападающего Фёдора Смолова из «Краснодара» в петербургский клуб.

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