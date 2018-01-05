Футболист «Краснодара» Подберёзкин перешёл в «Рубин» на правах аренды

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин проведёт остаток сезона в казанском «Рубине» на правах аренды.

Праздники прошли, впереди сборы 💪

Сегодня команда вышла из отпуска и проходит медосмотр в Казани. Завтра улетаем в ОАЭ на первый УТС, который продлится до 19 января#fcrk#НашРубинpic.twitter.com/iIuA9eTuBQ — «Рубин» Казань (@fcrk) 5 января 2018 г.

Как сообщается на официальной странице казанского клуба в социальной сети Twitter, игроки «Рубина» проходят обследование в преддверии первого тренировочного лагеря, который команда проведёт в ОАЭ.

С нами полузащитник Вячеслав Подберёзкин, который будет выступать за #fcrk на правах аренды pic.twitter.com/BGxjgsQrfp — «Рубин» Казань (@fcrk) 5 января 2018 г.

Наравне с игроками клуба, осмотр проходит Подберёзкин, который будет выступать в «Рубине» на правах аренды до конца сезона.

После 20-ти туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Российской футбольной премьер-лиги с 23 очками.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может стать частью сделки по трансферу нападающего Фёдора Смолова из «Краснодара» в петербургский клуб.