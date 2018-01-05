СМИ: Месси исключил пункт о сумме отступных из контракта с «Барселоной» из-за ситуации в Каталонии

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Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси исключил из нового контракта с клубом пункт о сумме отступных из-за ситуации в Каталонии.

Как сообщает El Mundo, в контракте Месси с «Барселоной» фигурировал пункт о фиксированной сумме отступных за переход игрока в размере €700 млн. Однако аргентинец попросил данный пункт вычеркнуть.

В качестве причины Месси назвал нестабильную политическую ситуацию в регионе.

Согласно информации издания, по новому контракту с «Барселоной», который рассчитан до 2021 года, Месси будет получать по €42 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила полузащитнику Серхи Роберто пожизненный контракт.

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