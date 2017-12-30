«Барселона» предложила Серхи Роберто пожизненный контракт

«Барселона», лидирующая в испанской Примере, предложила полузащитнику Серхи Роберто пожизненный контракт.

Каталонский клуб намерен сохранить своего воспитанника до конца своей карьеры. Пердставитель футболиста Хосе Мария Оробитг выдвинул встречное предложение, которое каталонский клуб изучает.

«Существуют разногласия между желаниями клуба и игрока, но всё решаемо. Надеемся, что в ближайшие недели контракт будет продлён», — цитирует источника AS.

Действующее соглашение Роберто с «Барселоной» рассчитано до июня 2019 года.

Ранее «Барселона» объявила о подписании нового контракта с Лионелем Месси.