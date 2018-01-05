Хоккеист «Монреаля» Пачьоретти назвал Василевского одним из лучших голкиперов НХЛ в этом сезоне

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Нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти высоко отозвался о российском голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он хорошо. Это не является чем-то удивительным. Он (Василеский. — RT) один из лучших вратарей лиги в нынешнем сезоне, если не лучший. В этом матче он это продемонстрировал», — цитирует Пачьоретти Tampa Bay Times.

По словам хоккеиста «Монреаля», благодаря регулярной игре в стартовом составе Василевский стал более уверенно смотреться в воротах «Тампы».

Ранее канадский эксперт Эллиотт Фридман назвал Василевского самым ценным хоккеистом «Тампа-Бэй» в нынешнем сезоне.

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