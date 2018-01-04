Канадский эксперт назвал Василевского самым ценным хоккеистом «Тампа-Бэй»

Канадский эксперт Эллиотт Фридман выразил мнение, что российский голкипер Андрей Василевский является самым ценным игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в нынешнем регулярном сезоне.

«Если вы спросите у любого из игроков «Тампы», кто является самым ценным игроком команды — Никита Кучеров или Стивен Стэмкос, вам ответят, что это Андрей Василевский», — цитирует Фридмана Sportsnet.

По словам эксперта, многие игроки «Тампа-Бэй» не понимали, насколько хорош россиянин, до ухода из клуба бывшего голкипера Бена Бишопа.

«Теперь в клубе знают, что Василевский просто сильнее Бишопа», — добавил Фридман.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.