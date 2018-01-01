«Тампа» разгромила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Победу «Тампе» принесли шайбы Никиты Кучерова, Кори Конакера, Стивена Стэмкоса и дубль Тайлера Джонсона.
Михаил Сергачёв записал в свой актив две результативные передачи, Кучеров и Владислав Наместников также отдали по одному голевому пасу.
That's your League leader in goals, @86Kucherov. pic.twitter.com/Z36HorrTgf— NHL (@NHL) 1 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что результативная передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать победу над «Каролиной» в матче НХЛ.
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