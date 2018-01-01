«Тампа» разгромила «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал разгромную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Победу «Тампе» принесли шайбы Никиты Кучерова, Кори Конакера, Стивена Стэмкоса и дубль Тайлера Джонсона.

Михаил Сергачёв записал в свой актив две результативные передачи, Кучеров и Владислав Наместников также отдали по одному голевому пасу.

Ранее сообщалось, что результативная передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать победу над «Каролиной» в матче НХЛ.