Результативная передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» одержать победу над «Каролиной» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на своём льду одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Сент-Луиса» голы в свой актив записали Кайл Бродзяк, Патрик Берглунд и Скотт Апшолл, отличившийся после передачи россиянина Владимира Тарасенко.

Гости ответили шайбами Дерека Райана и Лукаса Валльмарка.

Ранее сообщалось, что шайба Николая Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.