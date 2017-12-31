Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3. Победу гостям принесли шайбы Тайлера Тоффоли, Мариана Габорика, Кайла Клиффорда и Дрю Даути. За «Ванкувер» голы в свой актив записали Трой Стечер, Николай Голдобин и Ник Дауд. Oh my, @NG078. You better clean those mitts. That's some filthy stuff. pic.twitter.com/xLRFMvzaqP — NHL (@NHL) 31 декабря 2017 г. Ранее сообщалось, что три результативные передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси».