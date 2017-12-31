Три результативные передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).