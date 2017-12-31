Три результативные передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси»
«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Победу «Вашингтону» принесли шайбы Тома Уилсона, Кристиана Юуса, Джона Карлсона, Мэтта Нисканена и Никласа Бекстрёма. В активе капитана команды Александра Овечкина три результативные передачи.
В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Джон Мур и Трэвис Зейджак.
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