«Реал» разгромил «Нумансию» в 1/8 финала Кубка Испании

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Мадридский «Реал» на выезде разгромил «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу «Реалу» принесли голы Гарета Бэйла и Иско, забитые с пенальти. Окончательный счёт матча в компенсированное арбитром время установил Борха Майораль.

«Нумансия» завершала матч в меньшинстве, на 60-й минуте вторую жёлтую карточку получил Папе Диаманка.

Ответная игра состоится 11 января на «Сантьяго Бернабэу».

В параллельном матче «Леванте» на выезде обыграл «Эспаньол» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Сельта» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

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