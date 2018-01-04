«Сельта» и «Барселона» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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«Сельта» на своём поле сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол Хосе Арнаиса «Сельта» ответила точным ударом Пионе Систо.

Ответная игра состоится 11 января на «Камп Ноу».

В параллельном матче «Леганес» благодаря голу Нордина Амрабата минимально обыграл «Вильярреал» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Зенит» — 11-й в рейтинге самых богатых футбольных клубов мира по версии Soccerex.

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