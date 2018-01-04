«Зенит» — 11-й в рейтинге самых богатых футбольных клубов мира по версии Soccerex

Санкт-петербургский «Зенит» занял 11-е место в рейтинге самых богатых футбольных клубов мира по версии Soccerex.

При составлении рейтинга учитывались основные средства, спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца, а из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов, что в результате дало футбольно-финансовый индекс, на основе которого и составлен список.

Помимо «Зенита», в сотню лучших вошли «Спартак» (49-е место) и ЦСКА (100-е место).

Рейтинг возглавил «Манчестер Сити». Второе место за лондонским «Арсеналом». Тройку замкнул «Пари Сен-Жермен».

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» — четвёртый, «Тоттенхэм Хотспур» — пятый, мадридский «Реал» — шестой, «Манчестер Юнайтед» — седьмой, туринский «Ювентус» — восьмой, лондонский «Челси» — девятый. Топ-10 замкнула мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что «Шальке» объявил о переходе Пьяцы из «Ювентуса».