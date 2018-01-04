«Шальке» объявил о переходе Пьяцы из «Ювентуса»

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Гельзенкирхенский «Шальке 04» объявил о переходе хорватского полузащитника Марко Пьяцы из туринского «Ювентуса».

«Медицинский осмотр пройден: Марко Пьяца станет игроком «Шальке». Контракт будет подписан в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.

22-летний хорват перешёл в «Ювентус» из загребского «Динамо» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле в составе команды из Турина.

Ранее сообщалось, что «Торино» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером команды.

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