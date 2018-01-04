«Шальке» объявил о переходе Пьяцы из «Ювентуса»

Гельзенкирхенский «Шальке 04» объявил о переходе хорватского полузащитника Марко Пьяцы из туринского «Ювентуса».

«Медицинский осмотр пройден: Марко Пьяца станет игроком «Шальке». Контракт будет подписан в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы немецкого клуба.

BREAKING: Croatian international @marko_pjaca20 has passed a medical and will shortly become a Schalke player after officially signing his contract. #S04pic.twitter.com/5NmChgi8wn — FC Schalke 04 (@s04_en) 4 января 2018 г.

22-летний хорват перешёл в «Ювентус» из загребского «Динамо» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле в составе команды из Турина.

Ранее сообщалось, что «Торино» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером команды.