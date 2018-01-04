Теннисист Рублёв: в России я могу выйти на улицу, и меня никто не узнает

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что не чувствует популярности на родине.

«Я не ощущаю популярности в России. Я не чувствую, что я знаменит или что-то в этом роде. Я могу выйти на улицу, и меня никто не узнает. Может быть, если я добьюсь чего-то большего, я смогу стать популярным», — приводит слова Рублёва Marca.

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.