Теннисист Рублёв: в России я могу выйти на улицу, и меня никто не узнает
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что не чувствует популярности на родине.
«Я не ощущаю популярности в России. Я не чувствую, что я знаменит или что-то в этом роде. Я могу выйти на улицу, и меня никто не узнает. Может быть, если я добьюсь чего-то большего, я смогу стать популярным», — приводит слова Рублёва Marca.
Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
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