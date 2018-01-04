Теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе

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Россиянин Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в столице Катара — Дохе.

В четвертьфинальном матче россиянин в двух сетах обыграл хорвата Борну Чорича. Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

За выход в финал Рублёв сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей.

Ранее определилась соперница Марии Шараповой по полуфиналу турнира WTA в Шэньчжэне.

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