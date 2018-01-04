Определилась соперница Шараповой по полуфиналу турнира WTA в Шэньчжэне
Стало известно имя соперницы российской теннисистки Марии Шараповой по матчу 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Ей стала чешка Катерина Синякова, обыгравшая в 1/4 финала свою соотечественницу Каролину Плишкову — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Шарапова и Синякова проведут свой матч 5 января.
Ранее Шарапова заявила, что не показала свой лучший теннис в матча 1/4 финала против Зарины Дияс из Казахстана.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.