Шарапова: я не показала свой лучший теннис в матче с Дияс

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над казахстанкой Зариной Дияс на турнире в Шэньчжэне.

«Я рада, что завершила этот матч победой. Я не показала свой лучший теннис, есть ещё много вещей, которые мне надо улучшить к следующей игре. Главное, что я прошла дальше и завтра у меня будет шанс снова выйти на корт», — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ранее российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

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