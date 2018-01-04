Шарапова: я не показала свой лучший теннис в матче с Дияс

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над казахстанкой Зариной Дияс на турнире в Шэньчжэне.

«Я рада, что завершила этот матч победой. Я не показала свой лучший теннис, есть ещё много вещей, которые мне надо улучшить к следующей игре. Главное, что я прошла дальше и завтра у меня будет шанс снова выйти на корт», — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ранее российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне.