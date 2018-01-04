Шарапова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

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Российская теннисистка Мария Шарапова дошла до стадии полуфинала на турнире WTA в Шэньчжэне.

В четвертьфинале Шарапова обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу экс первой ракетки мира.

Следующая соперница Шараповой определится в матче чешских теннисисток Катержины Синяковой и Кристины Плишковой.

Ранее теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дохе.

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