Шарапова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Мария Шарапова дошла до стадии полуфинала на турнире WTA в Шэньчжэне.
В четвертьфинале Шарапова обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу экс первой ракетки мира.
Следующая соперница Шараповой определится в матче чешских теннисисток Катержины Синяковой и Кристины Плишковой.
Ранее теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дохе.
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