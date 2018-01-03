Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в столице Катара — Дохе.

В матче второго круга Рублёв играл с испанцем Фернандо Вердаско. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу россиянина.

Следующим соперником Рублёва станет хорват Борна Чорич.

Ранее Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга.