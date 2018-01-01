Теннисист Донской не пробился во второй круг турнира ATP в Дохе

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Россиянин Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в столице Катара — Дохе.

В матче первого круга Донской в двух сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Соперником австрийца во втором круге станет либо британец Аляж Бедене, либо представитель Туниса Малек Джазири.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Дохе после отказа соперника.

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