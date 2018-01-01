Теннисист Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Дохе после отказа соперника

Россиянин Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в столице Катара — Дохе.

В матче первого круга Рублёв играл с немцем Седриком-Марселем Штебе. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу россиянина, после чего Штебе отказался продолжать встречу.

Следующим соперником Рублёва станет либо испанец Фернандо Вердаско, либо израильтянин Дуди Села.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.