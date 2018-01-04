Сборная Швейцарии по теннису вышла в финал Кубка Хопмана

Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой США в заключительном матче группового этапа Кубка Хопмана, проходящего в австралийском Перте.

Швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич выиграли все три матча в противостоянии с американцами Джеком Соком и Коко Вандевеге и с первого места в группе вышли в финал турнира.

Парный матч завершился со счётом 4:3 (5:3), 4:2 в пользу швейцарцев. В очных противостояниях Федерер обыграл Сока — 7:6 (7:5), 7:5, а Бенчич победила Вандевеге — 7:6 (8:6), 6:4.

Ранее определилась соперница Марии Шараповой по полуфиналу турнира WTA в Шэньчжэне.