Сборная Швейцарии по теннису вышла в финал Кубка Хопмана
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой США в заключительном матче группового этапа Кубка Хопмана, проходящего в австралийском Перте.
Швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич выиграли все три матча в противостоянии с американцами Джеком Соком и Коко Вандевеге и с первого места в группе вышли в финал турнира.
Парный матч завершился со счётом 4:3 (5:3), 4:2 в пользу швейцарцев. В очных противостояниях Федерер обыграл Сока — 7:6 (7:5), 7:5, а Бенчич победила Вандевеге — 7:6 (8:6), 6:4.
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