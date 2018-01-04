Во ФТАР сообщили, что Чен отстранён в связи с упоминанием в докладе Макларена

Руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Чен отстранён в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет», — приводит слова Петрова ТАСС.

Он отметил, что ФТАР подала апелляцию в IWF.

«С нашей точки зрения, никаких доказательств нарушения спортсменом антидопинговых правил нет. Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Мы намерены до конца защищать наших спортсменов», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что IWF временно отстранила российского тяжелоатлета Чена по подозрению в употреблении допинга.