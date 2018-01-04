Во ФТАР сообщили, что Чен отстранён в связи с упоминанием в докладе Макларена

Короткая ссылка
Руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила россиянина Олега Чена от международных соревнований на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Чен отстранён в связи с упоминанием в докладе Макларена, никаких фактов и доказательств нет», — приводит слова Петрова ТАСС.

Он отметил, что ФТАР подала апелляцию в IWF.

«С нашей точки зрения, никаких доказательств нарушения спортсменом антидопинговых правил нет. Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Мы намерены до конца защищать наших спортсменов», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что IWF временно отстранила российского тяжелоатлета Чена по подозрению в употреблении допинга.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119