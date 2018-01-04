Зубков: решение CAS по апелляции IBSF даёт надежду на выступление россиян на ОИ-2018

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отклонить апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на снятие временного отстранения с российских спортсменов.

«Это взвешенное решение CAS, который понимает, что происходит, — нет ни фактов, ни доказательств вины наших спортсменов. Мы ожидали такого решения. Надеемся, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде, а дальнейшие решения CAS по нашим спортсменам также будут справедливыми и взвешенными», — приводит слова Зубкова ТАСС.

В ноябре 2017 года IBSF временно отстранила спортсменов от участия в мероприятиях и соревнованиях под эгидой организации, а также от их посещения на основании решений комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, но затем отменила своё решение.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.