Будогосский назвал причину множества ошибок, допущенных судьями РФПЛ в сезоне-2017/18

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский выразил мнение, что причиной множества ошибок отечественных арбитров на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) является усталость.

«Причём не физическая — наши судьи готовы очень хорошо, — а психологическая. Люди просто не успевают восстановиться! Чемпионат России становится всё сложнее. У меня, поверьте, есть с чем сравнивать», — цитирует Будогосского «Советский спорт».

По словам главы департамента, ранее в РФПЛ существовали «проходные» матчи, в которых уровень соперников очень сильно отличался. Однако в настоящее время таких встреч нет.

Будогосский выразил мнение, что первый этап в сезоне российские арбитры отработали на удовлетворительно, добавив, что в департаменте судейства и инспектирования очень критично относятся к своей деятельности.

«Арбитрами в этом месяце было допущено много ошибок. Это стало неожиданностью для нас, и ещё предстоит разобраться, почему это произошло», — добавил Будогосский.

Ранее Будогосский отреагировал на критику судейства президента московского ЦСКА Евгения Гинера.