В РФС отреагировали на критику судейства со стороны президента ЦСКА Гинера

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский отреагировал на критику по поводу судейства президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

«Ничего нового в словах Гинера я для себя не увидел. Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени», — цитирует Будогосского «Спорт-Экспресс».

Глава судейского корпуса заявил, что вместе с руководителем судейского комитета Андреем Бутенко готов встретиться с Гинером.

«В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома РФС, я и Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период», — сказал Будогосский.

Ранее Гинер раскритиковал судейство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).