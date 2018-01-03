Президент ЦСКА Гинер раскритиковал судейство в РФПЛ

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Наиболее остро стоит вопрос подготовки судей в российском футболе. Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному. Один судит в английском стиле, другой — в итальянском, а третий — как в чемпионате Испании», — цитирует Гинера ТАСС.

Президент армейского клуба также сказал, что судьи должны быть квалифицированными.

«Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными», — заявил Гинер.

Ранее Гинер выразил уверенность, что РФПЛ скоро расширится до 18 команд.