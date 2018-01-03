Президент ЦСКА Гинер уверен, что РФПЛ скоро расширится до 18 команд

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова главы московского «Спартака» Леонида Федуна о необходимости реформ в российском футболе.

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается сокращения Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) до 14 команд, это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция. Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю», — приводит слова Гинера ТАСС.

Глава ЦСКА также выразил уверенность, что формат лиги в скором времени будет расширен с 16 до 18 команд.

«Вообще тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с вице-премьером Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», — добавил Гинер.

Ранее Федун предложил сократить число участников РФПЛ до 14.