Россиянка Куницкая подписала контракт с UFC
Российская спортсменка Яна Куницкая будет выступать в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по смешанным единоборствам.
Об этом сообщил ТАСС менеджер россиянки Ризван Магомедов.
Дебютный поединок 28-летней спортсменки состоится 24 февраля. Куницкая встретится с американкой Сарой Макмэн во Флориде.
Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с чемпионом UFC Конором Макгрегором бесплатно.
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