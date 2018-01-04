Россиянка Куницкая подписала контракт с UFC

Российская спортсменка Яна Куницкая будет выступать в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по смешанным единоборствам.

Об этом сообщил ТАСС менеджер россиянки Ризван Магомедов. Дебютный поединок 28-летней спортсменки состоится 24 февраля. Куницкая встретится с американкой Сарой Макмэн во Флориде. Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с чемпионом UFC Конором Макгрегором бесплатно.