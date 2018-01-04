Представлена игровая форма участников Матча звёзд НХЛ

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Национальная хоккейная лига представила игровую форму участников Матча звёзд, который состоится 28 января.

Экипировка представлена четырьмя вариантами по числу сборных, которые представят свои дивизионы в матче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона.

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