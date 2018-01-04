Представлена игровая форма участников Матча звёзд НХЛ

Национальная хоккейная лига представила игровую форму участников Матча звёзд, который состоится 28 января.

Экипировка представлена четырьмя вариантами по числу сборных, которые представят свои дивизионы в матче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона.