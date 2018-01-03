Футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что его сын борется за жизнь
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва назвал причину, по которой он пропустил несколько матчей команды в конце декабря.
«Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился экстремально недоношенным и каждый день борется за жизнь с помощью врачей», — написал Сильва в своём Twitter.
COMUNICADO OFICIAL: pic.twitter.com/8Ooaef92ro— David Silva (@21LVA) 3 января 2018 г.
Футболист поблагодарил членов «Манчестер Сити» за понимание, а также отметил поддержку болельщиков в непростой период.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 20-ю победу в сезоне АПЛ, обыграв «Уотфорд».
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