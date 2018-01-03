Футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что его сын борется за жизнь

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва назвал причину, по которой он пропустил несколько матчей команды в конце декабря.

«Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился экстремально недоношенным и каждый день борется за жизнь с помощью врачей», — написал Сильва в своём Twitter.

Футболист поблагодарил членов «Манчестер Сити» за понимание, а также отметил поддержку болельщиков в непростой период.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 20-ю победу в сезоне АПЛ, обыграв «Уотфорд».