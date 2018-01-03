«Манчестер Сити» одержал 20-ю победу в сезоне АПЛ, обыграв «Уотфорд»

«Манчестер Сити» в родных стенах одержал победу над «Уотфордом» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Рахим Стерлинг (1-я минута) и Серхио Агуэро (63-я минута), а ещё один гол провёл в собственные ворота защитник гостей Кристиан Кабазель (13-я минута).

За «Уотфорд» отличился Андре Грэй (82-я минута).

Таким образом, «Манчестер Сити» по-прежнему идёт без поражений в нынешнем сезоне АПЛ и теперь имеет в активе 20 побед в 22 матчах. «Манчестер Сити» (62 очка) лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на 15 очков «Манчестер Юнайтед», который располагается на второй строчке. «Уотфорд» (25 очков) занимает десятое место.

Ранее сообщалось, что Стерлинг забил третий по быстроте гол в истории «Манчестер Сити».