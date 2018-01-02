Стерлинг забил третий по быстроте гол в истории «Манчестер Сити»

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В матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу с «Уотфордом» «Манчестер Сити» вышел вперёд на 38-й секунде.

Мяч, забитый полузащитником Рахимом Стерлингом, стал самым быстрым в матчах нынешнего сезона АПЛ, а также третьим в списке самых быстрых голов «Манчестер Сити» в истории чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» прервал рекордную серию побед «Манчестер Сити» в АПЛ.

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