«Кристал Пэлас» прервал рекордную серию побед «Манчестер Сити» в АПЛ

«Кристал Пэлас» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 12-й минуте Габриэль Жезус получил повреждение колена в борьбе с защитником «Кристал Пэлас» Эндросом Таунсендом. Вместо бразильца на поле вышел Серхио Агуэро.

В компенсированное арбитром время голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон отразил пенальти за фол Яя Туре на Луке Миливоевиче.

Ничья не позволила горожанам продлить рекордную серию побед в чемпионате, достигшую 18 матчей. Тем не менее подопечные Хосепа Гвардиолы не потерпели ни одного поражения в нынешнем сезоне АПЛ.

В турнирной таблице чемпитоната отрыв «Манчестер Сити» от идущего на втором месте «Челси» составляет 14 очков. «Кристал Пэлас» с 19 баллами поднялся на 17-е место.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» летом 2018 года.