Тяжелоатлеты начнут добывать индивидуальные путёвки на ОИ с отбора Игр в Токио
«В следующем году мировую тяжёлую атлетику ждёт немало нововведений. Одним из самых заметных обещает стать новая система получения спортсменами права выступить на Олимпийских играх. Если раньше олимпийскую квалификацию получала команда страны, а затем заявляла спортсменов из числа соответствующих определённым критериям, которые будут выступать на Играх, то теперь это право будет получать индивидуально каждый спортсмен», — приводит слова Агапитова ТАСС.
Агапитов пояснил, что на предстоящих Играх страну могут представить максимум восемь спортсменов. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро от страны могли выступить шесть мужчин и четыре женщины.
Ранее ФТАР и РУСАДА подписали соглашение по вопросу антидопинга.