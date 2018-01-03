Тяжелоатлеты начнут добывать индивидуальные путёвки на ОИ с отбора Игр в Токио

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты начнут добывать путёвки для стран в индивидуальном порядке начиная с отборочного этапа Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«В следующем году мировую тяжёлую атлетику ждёт немало нововведений. Одним из самых заметных обещает стать новая система получения спортсменами права выступить на Олимпийских играх. Если раньше олимпийскую квалификацию получала команда страны, а затем заявляла спортсменов из числа соответствующих определённым критериям, которые будут выступать на Играх, то теперь это право будет получать индивидуально каждый спортсмен», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Агапитов пояснил, что на предстоящих Играх страну могут представить максимум восемь спортсменов. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро от страны могли выступить шесть мужчин и четыре женщины.

Ранее ФТАР и РУСАДА подписали соглашение по вопросу антидопинга.