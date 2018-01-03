СМИ: Футболист «Локомотива» Пейчинович близок к переходу в «Сент-Этьен»

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович достиг принципиальной договорённости о переходе во французский «Сент-Этьен».

Об этом сообщает Le Progres.

Спортивный директор «Сент-Этьена» Доминик Рошто заявил, что французский клуб активно ведёт переговоры с потенциальным новичком. По версии издания, этим новичком является Пейчинович.

Контракт серба с «Локомотивом» заканчивается летом 2018 года, поэтому спортсмен имеет право вести переговоры с будущими работодателями.

Ранее «Тосно» объявил о подписании соглашения с защитником сборной Черногории по футболу Неманьей Мьюшковичем.