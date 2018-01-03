Капитан молодёжной сборной России по хоккею Зайцев извинился за поражение от США

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Капитан молодёжной сборной России Егор Зайцев принёс извинения российским болельщикам за поражение от национальной команды США в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Баффало.

«Моменты не реализовали, которые были. Можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали всё, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — приводит слова Зайцева официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Россия проиграла США в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею и впервые с 2010 года осталась без медалей МЧМ.

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