Стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккею

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Стали известны полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

Сборная Канады, разгромившая в четвертьфинале швейцарцев со счётом 8:2, встретится со сборной Чехии, переигравшей по буллитам финнов. Встреча состоится 5 января. Начало в 04:00 по московскому времени.

Команда Швеции одержала победу в матче против словаков и в полуфинале сразится с командой США. Игра между ними начнётся в 00:00 5 января.

США обыграли Россию в матче 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею.

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