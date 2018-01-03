Стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккею

Стали известны полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира 2018 года в американском Баффало.

Сборная Канады, разгромившая в четвертьфинале швейцарцев со счётом 8:2, встретится со сборной Чехии, переигравшей по буллитам финнов. Встреча состоится 5 января. Начало в 04:00 по московскому времени.

Команда Швеции одержала победу в матче против словаков и в полуфинале сразится с командой США. Игра между ними начнётся в 00:00 5 января.

США обыграли Россию в матче 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею.