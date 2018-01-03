«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии по футболу, обыграв «Наполи»

«Аталанта» одержала победу над «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бергамской команды.

Голами отметились Тимоти Кастань, Алехадро Гомес и Дрис Мертенс.

Соперником «Аталанты» за выход в финал станет победитель противостояния между «Ювентусом» и «Торино».

Ранее сообщалось, что «Милан» в дополнительное время обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии.