«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии по футболу, обыграв «Наполи»

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«Аталанта» одержала победу над «Наполи» в четвертьфинале Кубка Италии по футболу.

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бергамской команды.

Голами отметились Тимоти Кастань, Алехадро Гомес и Дрис Мертенс.

Соперником «Аталанты» за выход в финал станет победитель противостояния между «Ювентусом» и «Торино».

Ранее сообщалось, что «Милан» в дополнительное время обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

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