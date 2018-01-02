МОК приветствует возможные переговоры КНДР и Южной Кореи об участии в ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует возможное участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК.

Организация поддерживает намерение правительств двух стран начать переговоры.

«В этом контексте МОК продолжает обсуждения с Национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР. МОК оставляет в силе приглашение делегации НОК КНДР и в своё время примет окончательное решение», — отметил представитель Международного олимпийского комитета.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне.