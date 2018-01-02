Футболист «Ливерпуля» Флэнаган признал себя виновным в нападении на девушку

Защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган признал свою вину по делу о нападении на собственную девушку.

Об этом сообщает BBC.

24-летний футболист предстал перед судом 2 января за инцидент, произошедший 22 декабря в Ливерпуле. Флэнаган, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил подругу.

Спортсмену грозит тюремный срок до шести месяцев. Приговор будет объявлен 17 января.

Ранее стало известно, что мексиканский арбитр скончался в больнице после нападения футболиста.