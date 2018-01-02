Панарин: в Новый год хотелось поспать лицом в салате

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поздравил болельщиков с наступившим Новым годом и рассказал, как отметил праздник.

«Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серёгой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра. Не буду скрывать, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома всё было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми», — сказал Панарин.

Ранее Дзагоев и Фернандес поздравили болельщиков сборной России с Новым годом.