Панарин: в Новый год хотелось поспать лицом в салате

Короткая ссылка
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поздравил болельщиков с наступившим Новым годом и рассказал, как отметил праздник.

«Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серёгой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра. Не буду скрывать, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома всё было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми», — сказал Панарин.

Ранее Дзагоев и Фернандес поздравили болельщиков сборной России с Новым годом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119