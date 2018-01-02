Сборная России по теннису проиграла команде Швейцарии на Кубке Хопмана
Сборная России по теннису потерпела поражение от команды Швейцарии во втором туре группового этапа Кубка Хопмана.
Карен Хачанов уступил Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7, а Анастасия Павлюченкова не сумела одолеть Белинду Бенчич (1:6, 6:3, 3:6).
Таким образом, перед последним матчем в миксте общий счёт стал 2:0 в пользу швейцарцев.
4 января Россия сыграет с командой Японии, которая представляют Наоми Осака и Юити Сугита.
Ранее сообщалось, что Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard